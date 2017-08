Wahh! सलमान की मुहिम के साथ जुड़े अक्षय, लोगों से की अपील कि...

बॉलीवुड के भाई 'सल्लू भाई' इन दिनों सोशल वर्क करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। सोशल नेटर्विंग साइट्स पर सलमान ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मेसेज शेयर किया है और उसमें जनता से प्राकृतिक धरोहर बचाने की अपील की है। इस मुहीम में सलमान खान अकेले नहीं हैं, बल्कि सलमान के भाई अरबाज और उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया भी इसमें उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। और 'नदी बचाओ' आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं।

Make a difference by being an active participant of the #RallyforRivers movement. Give a missed call aaj..abhi! pic.twitter.com/mFyRLLRmyZ