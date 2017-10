ये लो! हिना के बाद शिल्पा ने साउथ इंडस्ट्री के लोगों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- वो चालू और...

बिग बॉस में आए दिन कोई न कोई बड़ा हंगामा होता रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो ये हंगामे विवादों में बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हिना ने साउथ एक्ट्रेसेस को लेकर बड़ा बयान दिया और अब शिल्पा शिंदे का ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद एक नया विवाद होने की आशंका है।

दरअसल, बिग बॉस का एक अनसीन वीडियो सोशल मडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिल्पा कहती हैं कि उन्होंने एक साउथ की फिल्म की थी जिसमें उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसे पहनकर पानी में भी गई थीं। बस ये सब बताने के बाद शिल्पा फिर कहती हैं कि साउथ इंडस्ट्री के लोग बहुत ही चालू और चोर होते हैं।

आप भी देखें ये वीडियो

Look at this shilpa said that south industry people so chalu and chor rehte he @sridevisreedhar @ihansika @isalilsand #BB11 #BiggBoss11 pic.twitter.com/7dyufc9zMk