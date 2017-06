WOW: बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने जा रहा है यह मशहूर सिंगर

बॉलीवुड में आज ये नया नहीं है कि किसी सिंगर ने फिल्म में एक्टिंग करने की ओर कदम रखा हो। हाल के दिनों में देखें तो सोनू निगम, हिमेश रेशमिया सरीखे गायक भी फिल्मों में उतरने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन बहुत सफलता हाथ नहीं लगी लेकिन इस बार एक और गायक ऐसी ही तैयारी में हैं। दरअसल इस बार अदनान सामी बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं।

अदनान, राधिका राव और विनय सप्रू की आने वाली फिल्म 'अफगानः इन सर्च ऑफ अ होम' से बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी में हैं। जिसका फर्स्ट लुक तरन आदर्श ने ट्वीटर पर शेयर भी किया। अदनान फिल्म में एक म्युजीशिय़न कते किरदार में होंगे।

Adnan Sami to debut as an actor with Radhika Rao and Vinay Sapru's new film #Afghan - In Search Of A Home... Plays a musician in this movie. pic.twitter.com/l6CroDExg8