क्या आपने देखी! अदनान की परी जैसी बेटी की पहली CUTE तस्वीर

पॉपुलर सिंगर अदनान सामी और रोया सामी 2 महीने पहले ही एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। अदनान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर भी दी थी, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी बेटी का नाम मेदीना सामी है। अदनान ने उस समय तो अपनी बेटी की फोटो शेयर नहीं की थी लेकिन अब 2 महीने बाद अदनान ने अपनी बेटी की पहली फोटो शेयर की है। इस फोटो में मेदीना परी से कम नहीं लग रही।

अदनान ने तस्वीर शेयर करने के साथ लिखा, 'मुझे अपनी बेटी मेदीना की तस्वीर आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है।' बता दें कि मेदीना की ये तस्वीर शेयर करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

It gives me great pleasure in sharing the photos of our beloved daughter Medina with you...

May God bless her always...🙏💖😊 pic.twitter.com/FbSOPLxtqC