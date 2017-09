Wow! अदनान की बेटी से मिले PM मोदी, ऐसे जताया अपना प्यार

पॉपुलर सिंगर अदनान सामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने मई में जन्मी उनकी बेटी मदीना का भी स्वागत किया।

अदनान ने लगभग 40 मिनट तक पीएम के साथ बात की। इस दौरान पीएम ने मदीना को अपना प्यार और आशीर्वाद भी दिया। अदनान ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, 'हम अपनी बेटी मदीना के साथ पीएम से मिले और ये मेरे और मेरी पत्नी के लिए बहुत ही भावुक पल था।'

Dear honorable Prime Minister @narendramodi ji, thank you for your warm hospitality & blessing our little Medina. We loved every moment.🙏💖😊 pic.twitter.com/wvBfdSV5tp