तिरंगा कॉन्ट्रोवर्सी: Trolls का शिकार होने के बाद अक्षय ने मांगी माफी, डिलीट की विवादित फोटो

अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए फैंस के बीच पॉपुलर अक्षय कुमार ने कल रात (23 जुलाई) को कुछ ऐसा कर दिया कि फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। दरअसल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उल्टा तिरंगा पकड़े हुए एक फोटो पोस्ट की थी, जिससे लोग नाराज हो गए और निगेटिव कमेंट करने लगे। इसके बाद अक्षय ने वो फोटो हटा ली और अपने फैंस से माफी मांग ली। साथ ही उन्होंने लिखा-"Extending my sincerest apology for violating the code of conduct for the tricolor.Didn't mean to offend anyone,the picture has been removed"

बता दें कि ये फोटो लॉर्ड्स के मैदान में हुए महिला वर्ल्ड कप के दौरान खींची गई थीं। जहां भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ था। अक्षय यहां भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अपनी एक गलती की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गए।

Extending my sincerest apology for violating the code of conduct for the tricolor.Didn't mean to offend anyone,the picture has been removed — Akshay Kumar (@akshaykumar) 24 जुलाई 2017

