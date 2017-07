VIDEO: गॉल टेस्ट में अभिनव मुकुंद की शानदार फील्डिंग, थरंगा-डिकवेला को लौटाया पैवेलियन

भारत के अभिनव मुकुंद भले ही श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने अपनी फील्डिंग से सभी को अपना फैन बना दिया। दरअसल, गॉल टेस्ट में अभिनव मुकुंद ने श्रीलंका के खिलाफ एक जबर्दस्त कैच पकड़ा और रन आउट कर दिया।

दरअसल, रविंद्र जडेजा श्रीलंकाई पारी का 34वां ओवर डाल रहे थे। उनकी लास्ट बॉल पर उपुल थरंगा ने आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन सिली पाइंट पर फील्डिंग कर रहे मुकुंद ने फुर्ती दिखाते हुए नीचे की रफ झुककर गेंद को कलेक्ट किया और विकेटकीपर साहा को दी जिन्होंने गिल्लियां बिखेरने में जरा भी समय नहीं लगाया। थरंगा ने बचने के लिए डाइव भी लगाई लेकिन वो क्रीज पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन बदकिस्मति से जब विकेटकीपर सारा ने बोल्ड किया उस वक्त थरंगा का बल्ला हवा में था और उन्हें आउट करार दिया।

At least Upul Tharanga can console himself by knowing that if this happened in October, he wouldn't be out pic.twitter.com/nrqwNxg9vH