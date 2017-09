VIDEO: आमिर खान ने की मां दुर्गा की भव्य आरती, गरबा मनाने पहुंचे गुजरात

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन इसी के साथ वो अपने प्रोडक्शन की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का प्रमोशन भी कर रहे हैं। हाल ही में इसी सिलसिले में वो गुजरात के वड़ोदरा शहर पहुंचे। जहां नवरात्र और गरबे की धूम मची हुई है। आमिर को यहां देख उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए और वो भी लोगों का प्यार देख इमोशनल हुए। इस दौरान आमिर ने पंडाल में जाकर मां दुर्गा की भव्य आरती भी की। इस इवेंट का एक वीडियो आमिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

My 1st Garba in Vadodara! What an atmosphere! What a feeling! Thank you Vadodara ❤ pic.twitter.com/ZJS76fcjiT