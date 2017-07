SHOCKING: लंदन में हुआ रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, बीच में ही उठकर चले गए नाराज फैंस

ऑस्कर विनर सिंगर ए. आर. रहमान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। रहमान के फैन्स सिर्फ देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में है। लेकिन हाल ही में उनके फैन्स रहमान से नराज नजर आए। दरअसल, हुआ यूं कि रहमान लंदन के वेंबली एरिना में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बहुत से फैन्स कॉन्सर्ट के बीच में ही उठकर चले गए। लोगों की शिकायत थी कि रहमान हिंदी गानों की बाजए तमिल गाने ज्यादा गा रहे थे।

To be frank, @arrahman music is much melodious in Tamil rather than hindi or for that matter any other languages. #ARRahman — Guruprasad Padubidri (@mysoreguru) July 15, 2017

इतना ही नहीं, कई फैन्स ने अपना गुस्सा ट्विटर पर भी दिखाया, तो कुछ फैन्स रहमान के सपोर्ट में ट्वीट करते दिखाई दिए। ट्विटर पर रहमान के फैन्स के ग्रुप बन गए और ट्विटर वॉर छिड़ गर्। बता दें कि कॉन्सर्ट के दौरान रहमान ने कुल 25 गाने गाए, जिनमें से 16 हिंदी और 12 तमिल थे। रहमान का यह लाइव कॉन्सर्ट पिछले हफ्ते लंदन में आयोजित हुआ था। जहां बहुत बड़ी तादाद में दूर-दूर से रहमान के प्रशंसक पहुंचे थे। लेकिन रहमान को तमिल गाने गाते सुन उन्हें गुस्सा आ गया और बीच में ही कॉन्सर्ट छोड़कर चले गए।