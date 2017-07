OMG! इस एक्ट्रेस को कैटरीना समझ फैन ने की फोटो खिंचाने की गुजारिश, मिला ऐसा रिएक्शन

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी उस वक्त शर्मिंदा हो गईं, जब एक फैन ने उन्हें कैटरीना कैफ समझ लिया और साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश की। इससे भी ज्यादा एंबेरसिंग बात ये थी कि जब नरगिस ने उसे बताया कि वो कैटरीना नहीं है तो फैन ने कहा कि कोई बात नहीं मैं आपके साथ ही फोटो खिंचा लेता हूं क्योंकि आप कैटरीना की तरह लगती हो। इस पूरे वाकये को नरगिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

A man just said hi Katrina can I take a pic. I said thanks but I'm not her. He said oh ok I'll take a pic of u anyway cuz u look like her. 😂