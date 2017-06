श्रीलंका-पाक मैच पर जहीर ने किया ट्वीट, तो युवी ने की टांग खिंचाई

हम में से हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई दोस्त जरूर होता है जो हमारी हर बात पर छिछालेदर जरूर करता है और सबसे खास बात ये कि हमें पसंद भी होता है।

ऐसा ही कुछ सोमवार को जहीर खान और युवराज सिंह के बीच हुआ। दोनों अजीज दोस्त हैं और इंडिया के लिए कितनी मैच जिताऊ पारी भी खेली हैं। तो हुआ ये कि जहीर खान सोमवार को श्रीलंका-पाकिस्तान के बीच चल रहे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को लेकर ट्वीट कर रहे थे और युवराज सिंह की नजर इस ट्वीट पर पड़ गई।

ये थी वो ट्वीट जो जहीर ने पोस्ट की थी...

62 needed of 90 with 3 wkts in hand , very interesting to see how it finishes from here ... #CT17 #SLvPAK