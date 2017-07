WWC 2017: ट्विट के जरिए सचिन ने दिया टीम इंडिया को गुड लक संदेश, दीप्ती की तारीफ लिखते हुए भावुक हुए

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रही टीम इंडिया को बधाई संदेश दिया है। सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा है, "#विमेनइनब्लू, हमें आप पर भरोसा है और हम आपके साथ हैं! गुडलक!" इस ट्वीट के साथ सचिन ने टीम की एक फोटो भी शेयर की है।

#WomenInBlue , we believe in you and we're with you! Good luck! #AUSvIND #WWC17 pic.twitter.com/NCFr92cKqZ

इससे पहले सचिन ने अपने एक ट्वीट में टीम की धुआंधार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के लिए भी बधाई संदेश लिखा था। जिसमें उन्होंने हरमन की तारीफ करते हुए लिखा था कि, "एक बच्चे के तौर पर हरमन के दिमाग में कभी कोई शक था ही नहीं कि वो क्रिकेट फील्ड में कभी इंडिया के लिए भी खेलेगी।"

.@ImHarmanpreet as a child never had a doubt in her mind that she would one day represent India on the Cricket field. #WomenInBlue #WWC17 pic.twitter.com/AnDiS6AZZY