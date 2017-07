WWC 2017: 115 गेंदों में 171 रन बना हरमनप्रीत ने किए कई रिकॉर्ड अपने नाम, अनिल कपूर सहित सहवाग ने दी बधाई

महिला वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 282 रनों का टारगेट दिया। भारत के लिए हरमनप्रीत ने अपनी तूफानी पारी में 115 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके और 7 छक्कों की मदद से 171 रन बनाए।

इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर किसी भी नॉक आउट इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक व्यकितगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। हरमनप्रीत से पहले ऐसा कारनामा करने वाले खिलाड़ियों में मेन्ज क्रिकेट के तीन खिलाड़ी हैं। इनमें मार्क वा, सनथ जयसूर्या और मार्टिन गप्टिल का नाम शामिल है।

Highest score in an ODI knockout: (Men & Women) 237* - Martin Guptill 189 - S Jayasuriya 173 - Mark Waugh 171* - HARMANPREET KAUR #WWC17

इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी हरमन ने अपने नाम किया।

Highest ODI scores vs Australian women

178* Chamari Atapattu for SL

171* Harmanpreet Kaur

122* Suzie Bates for NZ 2012#WWC17 #IndvsAus