वेस्टइंडीज दौरा: टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ-कुलदीप को मिलेगा मौका, अनिल कुंबले कोच...

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी। चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 18 जून को खेला जाना है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। टीम में कोहली, धवन, पंत, रहाणे, धोनी, युवराज, जाधव, हार्दिक, अश्विन, जडेजा, शमी, उमेश, भुवनेश्वर, कुलदीप, कार्तिक रहेंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया में कुलदीप यादव और ऋषभ पंत को मौका मिलेगा।

वेस्टइंडीज दौरे पर भारत पांच वनडे मैचों की सीरीज के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेलेगा। भारत का वेस्टइंडीज दौरा 23 जून से नौ जुलाई तक चलेगा। पहले दो वनडे मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर 23 और 25 जून को खेले जाएंगे। तीसरा और चौथा वनडे एंटिगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिरी वनडे छह जुलाई को जमैका के सबिना पार्क में खेला जाएगा।

इस दौरे पर कुंबले ही रहेंगे कोच

अनिल कुंबले फिलहाल टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। सीओए के प्रमुख विनोद राय ने कहा है कि प्रस्ताव स्वीकर करने पर वेस्टइंडीज दौरे तक अनिल कुंबले टीम के कोच बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर खुद कुंबले को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो इस सीरीज के लिए कोच बने रहेंगे।

