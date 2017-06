INDvsPAK: महामुकाबले से पहले पाक कप्तान सरफराज के समर्थन में उतरे सहवाग

भारत- पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को लेकर सोशल मीडिया पर काफी जोक्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सहवाग ने सरफराज का बचाव किया है। बता दें कि सरफराज की इंग्लिश को लेकर सोशल मीडिया पर सरफराज का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो सहवाग ने सरफराज का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया, सरफराज की इंग्लिश को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। उनका काम खेलना है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंग्लैंड को हराया है।

क्या है मामला

दरअसल, सरफराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज पूछ रहे हैं कि सारे जर्नलिस्ट अंग्रेजी के हैं क्या? बता दें कि ये वीडियो श्रीलंका से पाकिस्तान के हुए मैच के बाद का था जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था। उस वक्त जर्नलिस्ट के कैमरे ऑन थे, तभी सरफराज ने ये कह दिया। शायद सरफराज इस बात से वाकिफ नहीं थे कि कैमरा ऑन है।

Criticizing Sarfaraz for not speaking English is insane.His job is to play&he has done brilliantly 2 take Pak in finals #StopColonialMindset