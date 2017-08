ट्वीट करके बुरे फंसे सहवाग, जानें वजह

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अपने ट्वीटस की वजह से चर्चा में भी बने रहते हैं। इसी सिलसिले में सहवाग ने गोरखपुर हादसे पर एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। सहवाग ने ट्वीट को सामान्य तरीके से ही लिखा है, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं।



दरअसल ट्विटर यूजर्स ने लिखा है कि सहवाग ने अपने ट्वीट में बीजेपी सरकार का नाम क्यों नहीं लिया है। सहवाग ने अपने ट्वीट में गोरखपुर हादसे पर दुख जाहिर किया है, लेकिन इसमें कहीं भी राज्य सरकार का जिक्र नहीं किया है। एक यूजर ने यह भी लिखा है कि आपने अपने ट्वीट में बीजेपी सरकार का नाम इस घटना के लिए क्यों नहीं लिखा जैसा कि अपको हर चीज में षडयंत्र दिखाई देता है.. अगर गैर बीजेपी सरकार में कुछ होता है तो आप बहुत जल्द ट्वीट करते हैं।

कुछ ट्विटर रिएक्शन -

Deeply pained by the loss of innocent lives in #Gorakhpur . More than 50000 children have lost their lives here since encephalitis was 1/2