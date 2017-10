वीरेंद्र सहवाग ने पर्यावरण से संबंधित लोगों से की खास अपील, कहा...

आपको इस साल राजधानी दिल्ली में पटाखों का धमाका नहीं देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजधानी दिल्ली में इस दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया है।

इस बात को लेकर आम लोगों के बीच बहस छिड़ी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोर्ट का ये फैसला कितना सही है। इस मुद्दे पर कई स्टार क्रिकेटर भी अपनी राय रख रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है।

वीरेंद्र सहवाग ने मंगलवार को एक ऐसे ही ट्वीट में 'स्‍मोग' और प्रदूषण से संबंधित एक फोटो ट्वीट कर इस दिशा में पर्याप्‍त उपाय किए जाने की जरूरत बताई। सहवाग ने अपना यह फोटो पोस्‍ट करते हुए लिखा, 'इसे (स्‍मोग और प्रदूषण) देखकर दुख होता है।

Sad to see this. It's a common site in Punjab - Haryana. Need measures to help address this & prevent smog and pollution. pic.twitter.com/s5KuQ5xUEj