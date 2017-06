TWITTER WAR ON: वीरू का ज्ञान, बोले- बेटे मजाक को सीरियस...

चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। चैम्पियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ आगाज किया था और अब टूर्नामेंट का अंत भी एक-दूसरे के खिलाफ ही करेंगे। गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को बहुत आसानी से 9 विकेट से हरा दिया। 18 जून का इंतजार सबको बेसब्री से है। मैच के बाद टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया और उसके जरिए उन्होंने एक बार फिर पोते, बेटे और घर की बात का जिक्र किया लेकिन साथ ही मजेदार ढंग में बिना नाम लिए राशिद लतीफ को लताड़ भी लगा दी।

Well tried Pote. Great effort to reach semis.Ghar ki hi baat hai.

Father's Day par Bete ke saath final hai. Mazaak ko serious mat liyo bete.