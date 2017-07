FUNNY: मलयालम फिल्म के लिए श्रीसंत ने किया ऐसा स्टंट कि सहवाग ने कर डाला ये कमेंट

वीरेंद्र सहवाग ने अपने पुराने साथी और तेज गेंदबाज श्रीसंत को उनकी अगली फिल्म के लिए ट्विटर के जरिए विश किया है। फिल्म का नया पोस्टर बेहद फनी है, जिसे देखकर सहवाग ने ये ट्वीट किया। दरअसल, पोस्टर में श्रीसंत साउथ की स्टाइल में स्टंट करते दिख रहे हैं जो बेहद फनी लग रहा है।

इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो चुके हैं श्रीसंत की अपकमिंग फिल्म टीम-5 जल्द ही मलयालम, तमिल और तेलुगू में रिलीज होने वाली हैं। फिल्म में आपको श्रीसंत बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह एक्शन और रोमांस करते नजर आएंगे। इस फिल्म में श्रीसंत के अपोजिट निक्की गलरानी नजर आएंगी, जो साउथ एक्ट्रेस संजना गलरानी की छोटी बहन हैं।

Wishing @sreesanth36 all the very best for Team 5. It's releasing in Malayalam, Tamil and Telugu . Feel aane waali hai Sree ki film mein. pic.twitter.com/ZgjF0bvppS