शर्मनाक! वीरेंद्र सहवाग ने दिव्यांग एथलीट के लिए मांगी आर्थिक मदद, लोगों ने पूछा- खुद ही क्यों नहीं...

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा समय में सबसे मशहूर कमेंटेटरों में शुमार वीरेंद्र सहवाग को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल वीरू ने एक दिव्यांग एथलीट के लिए आर्थिक मदद मांगते हुए ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने जवाब दिया कि इतना पैसा है, खुद ही क्यों नहीं हेल्प कर लेते।

संजीव कुमार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनकी नजर 2020 ओलंपिक पर है, जो टोकियो में खेला जाएगा। वीरू ने संजीव की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'संजीव का सपना पूरा करने में उनकी मदद करें। उन्हें 8 किलो की ग्रैंडस्लैम बैडमिंटन व्हीलचेयर की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये है। चलिए हम उनके सफर को अपना सफर बनाएं, और मदद करें।'

Help Sanjeev live his dream.He needs a 8Kg Grandslam Badminton Wheelchair costing approximately 4 lacs.Lets make his journey ours&contribute pic.twitter.com/bnqUBZTG6S — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 7, 2017

वीरू के इस ट्वीट पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि खुद इतना कमाते हैं, तो क्यों नहीं उनकी मदद अकेले ही कर देते। हालांकि वीरू ने इन ट्वीट्स का जवाब भी दिया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा, 'मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि मैं खुद ही क्यों नहीं अकेले ये मदद कर रहा हूं। मैं जब किसी मकसद के लिए कुछ देता हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती।'

I know there r ppl who say, why dont u only contribute Paaji.When I contribute to a cause on my own,I need not inform all u wonderful people — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 7, 2017

When I think something can be and needs to be a people's movement, I seek your support. Imagine the joy we will have if we can together — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 7, 2017

The cost of this Wheelchair is approximately Rs.4 lakhs. Please contribute whatever you can if you can. Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/V1IMQMXzNl — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 7, 2017

वीरू ने एक और ट्वीट में लिखा, 'जब मुझे लगता है कि किसी मकसद में लोगों को शामिल किया जाना चाहिए तो मैं आपका सपोर्ट मांगता हूं। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब हम सब साथ में उनकी मदद करेंगे।'

