Photos: विराट से लेकर स्मृति मंधाना तक, क्रिकेटर्स ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन

भाई-बहन के प्यार से भरा त्यौहार रक्षाबंधन आम लोगों के साथ-साथ क्रिकेटर्स के लिए भी खास है। जी हां, टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी भी इस फेस्टिवल को जोऱ-शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और सुरेश रैना सहित कई प्लेयर्स ने अपनी राखी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है। जो तेजी से वायरल हो रही हैं।

टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली इस वक्त घर से दूर श्रीलंका में है। इसलिए वो अपनी फैमिली को बेहद मिस कर रहे हैं। ट्विटर पर बहन की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'पूरी दुनिया में रक्षाबंधन मनाने वालों को बहुत-बहुत बधाइयां। मैं दीदी और घर को बहुत मिस कर रहा हूं।'

A very Happy Rakshabandhan to everyone across the world celebrating, missing Didi and everyone at home today.😊#Rakhi #Rakshabandhan #Family pic.twitter.com/wGX9eRPZIv