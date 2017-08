INDvSL: सीरीज क्लीन स्वीप के बाद बोले कैप्टन विराट- हम यंग टीम...

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। तीसरा टेस्ट तो तीसरे दिन टी-ब्रेक से पहले ही खत्म हो गया और भारत ने एक पारी 171 रनों से जीत दर्ज कर डाली। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम की जमकर तारीफ की वहीं मैन ऑफ द सीरीज शिखर धवन ने भी कुछ खास बातें कहीं।

श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल ने टॉस को लेकर कहा कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। धवन ने सीरीज में 358 रन ठोके। विराट ने मैच के बाद मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की। विराट ने कहा कि पूरी टीम ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही लेकिन हार्दिक को टीम में शामिल करना बेहतरीन फैसला साबित हुआ।

Great to be a part of this team, massive team effort for winning this series. Some really special performances, onto the ODIs now. 👊✌️ pic.twitter.com/hvgQS7hzUi