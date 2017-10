FAN FRAME: आप हैं विराट के फैन, लेकिन विराट हैं इस स्टार के फैन...जानें कौन है ये

जब बात फैन फॉलोइंग की होती है तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम स्टार ही हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को टक्कर दे पाते हैं। अगर बात इंडिया के पूर्व कैप्टन एम एस धौनी की हो तो विराट उन्हें पैन फॉलोइंग के मामले में धौनी के काफी करीब हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है वह खुद किसके फैन हैं? नहीं न! तो चलिए हम बताते हैं कि विराट किसके फैन हैं।

Pure fanboy moment for me. What an amazing person he is. No one has captivated me with their voice like this man. God bless you Arijit. 🙏😊 pic.twitter.com/aQMeGjQP8y