वाह! विराट की दरियादिली, 'शाहिद अफरीदी फाउंडेशन' को गिफ्ट किया अपना बल्ला

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने ट्विटर के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को शुक्रिया कहा है। दरअसल, कुछ वक्त पहले ही विराट ने शाहिद के चैरिटी फाउंडेशन को अपना एक बल्ला भेंट किया है जिसके बाद अफरीदी ने कुछ इस तरह उन्हें थैंक्यू कहा। बल्ले की फोटो के साथ अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'एएसए फाउंडेशनएन को सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। आपके जैसे दोस्त और समर्थक सुनिश्चित करते हैं कि सभी के लिए उम्मीद जिंदा रहे।' अफरीदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अब तक हजारों लोग इसे रिट्वीट कर चुके हैं।

Thank you @imVkohli for your kind gesture in support of @SAFoundationN. Friends & supporters like you ensure #HopeNotOut for everyone pic.twitter.com/T6z7F2OYLb