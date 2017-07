WOW: जीत के बाद इस तरह एन्जॉय कर रहे हैं कैप्टन विराट कोहली, शेयर की 'पूल सेल्फी'

श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली एन्जॉय करते हुए नजर आए। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं। जिसमें वो साथी खिलाड़ी के एल राहुल के साथ स्वीमिंग पूल के किनारे चिल करते हुए दिख रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने लिखा-'Chilling by the pool.Good times'

If only I could wake up to this every morning!! #Blissful 😇 pic.twitter.com/dMElivGcDl