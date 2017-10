VIDEO: आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैदान में ही विराट करने लगे भांगड़ा, फैंस भी हो गए दीवाने...

रविवार को क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच खेले गए फुटबॉल का मैच काफी रोमांचक रहा। विराट सेना एक बार फिर विरोधी टीम को हराने में सफल रही। यह चैरिटी फुटबॉल मैच मुंबई के शाहजी राजे भोसले स्टेडियम में खेला गया था। जहां एक और विराट की सेना थी, तो वहीं दूसरी ओर टक्कर देने के लिए ती अभिषेक की ऑल स्टार्स टीम। दोनों टीमों के बीच काफी रोमांचक था, लेकिन स्टार्स टीम के लिए मैच अच्छा साबित नहीं रहा। विराट की कप्तानी में जहां धौनी ने दो गोल जड़ें, वहीं अपने कोहली भी कैसे पीछे रह सकते थे।

VIDEO: Virat Kohli Celebrated His Goal By Doing 'Delhiwala' Bhangra - https://t.co/CZMFHidwBj pic.twitter.com/l8tsY7UfGU