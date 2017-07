VIRAL VIDEO: अब इस बैट्समैन ने लगाए एक ही ओवर में 6 छक्के

जब से क्रिकेट में टी-20 फॉर्मेट की शुरुआत हुई है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में वॉस्टशायर की ओर से खेलने वाले रॉस विटिली भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनसे पहले टी-20 विश्वकप के दौरान युवराज सिंह भी इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा कर चुके हैं। रॉस विटिली ने यह कारनामा इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में एक टी-20 मैच के दौरान ही किया। यॉर्कशायर की ओर से खेलने वाले स्पिनर कार्ल कर्वर की गेंद पर विटिली ने एक ही ओवर के 6 गेंदों पर 6 छ्क्के जड़ दिए। इन 6 छक्कों की बदौलत विटिली का व्यक्तिगत स्कोर 26 गेदों में 65 रन तक पहुंच गया। इसके बावजूद भी उनकी टीम का कुल स्कोर मात्र 196 रन तक ही पहुंच पाया और यॉर्कशायर ये मैच जीत गया।

Watch: @WorcsCCC's Ross Whiteley smashes six sixes in an over against @YorkshireCCC's Karl Calver. #NatwestT20Blast pic.twitter.com/COmX4dwrk5