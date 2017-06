India vs South Africa: मैच देखने पहुंचे माल्या, क्राउड चिल्लाया 'चोर-चोर', देखें VIDEO

भारत से भागकर इंग्लैंड में बसने वाले बिजनेसमैन विजय माल्या आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी मैच देखने के लिए ओवल स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान भारतीय प्रशंसकों ने उनकी जमकर हूटिंग की।

माल्या ने विराट कोहली के चैरिटी डिनर में पहुंचकर तब भारतीय क्रिकेट टीम को परेशानी में डाल दिया था लेकिन आज जब वह स्टेडियम में पहुंचे तो उन्हें खुद शर्मसार होना पड़ा। काली पैंट और आसमानी रंग का ब्लैजर पहने माल्या ने जब मशहूर सर जैक हाब्स गेट से प्रवेश किया और तब कुछ समर्थकों ने चोर-चोर चिल्लाना शुरू कर दिया।

एक प्रशंसक ने माल्या का वीडियो बनाना शुरू कर दिया जबकि एक अन्य जोर से चिल्लाया, वो देखो चोर जा रहा है अंदर। चोर चोर।

भारत सरकार माल्या के प्रर्त्यपण के लिये प्रयास कर रही है। विभिन्न बैंकों से माल्या ने लगभग 9000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। यूबी ग्रुप का यह पूर्व प्रमुख पिछले साल देश छोड़कर भाग गया था।

कुछ दिन पहले ही भारतीय टीम कोहली के चैरिटी डिनर से वक्त से पहले निकल गई थी, क्योंकि वह माल्या पहुंच गये थे। यहां तक कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर की तरफ से खेलने वाले कोहली ने भी इस दागी व्यवसायी से पयार्प्त दूरी बनाये रखी थी। माल्या आरसीबी के मालिक थे।

देखें वीडियो-

#VijayMallya is at the satidum... And he receives an India style boo boos... #INDvSA pic.twitter.com/k3xOOhDnZr