VIDEO:धौनी ने कुछ इस तरह याद दिलाया 2011 वर्ल्ड कप का 'विनिंग मूमेंट'

2011 में भारत में हुए वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धौनी की फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में सही नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में युवराज की जगह खुद को प्रमोट करते हुए बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा था। उन्होंने कमाल की बैटिंग करते हुए 91 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी।

धौनी ने नुवान कुलसेखरा की गेंद पर एतिहासिक छक्का मार कर टीम को जीत दिलाई थी। धौनी के इस छक्‍के की बदौलत टीम इंडिया ने 28 वर्ष के इंतजार के बाद फिर से वर्ल्‍डकप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था।

वानखेडे स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले वनडे मैच से पहले धौनी ने एक बार फिर से 2011 में जीते गए वर्ल्ड कप का विनिंग मूमेंट्स याद दिला दिया। धौनी बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान लगभग उसी अंदाज में छक्का लगाया है। जिस तरह उन्होंने छक्का मारकर जीत दिलाई थी। धौनी ने यह शॉट एक स्थानीय गेंदबाज पर लगाया।

When @msdhoni hits a big one at the Wankhede Stadium, it invariably takes us back to that famous six in 2011. pic.twitter.com/UGZkvpHWJJ