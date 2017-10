VIDEO: धौनी की बेटी जीवा ने गाया मलयाली गाना तो लोगों ने उठाए ये सवाल

टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी की बेटी जीवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। तभी तो उनके फोटोज और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हाल ही में जीवा का ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें वो एक मलयाली सॉन्ग गाते हुए नजर आ रही हैं। 36 सेकेंड का ये वीडियो बेहद प्यारा है, जिसमें जीवा ने क्यूट एक्सप्रेशन दिए हैं। जहां कुछ फैंस को ये वीडियो बहुत पसंद आया तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं।

क्या लिखा फैंस ने...

फैंस का कहना है कि जीवा इतनी छोटी है, फिर भी उन्होंने मलयाली सॉन्ग इतनी आसानी से गा लिया जबकि ये भाषा बहुत कठिन है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जीवा ने कैसे मलयाली सीखी। पढ़े

फैंस के ऐसे ही कमेंट्स...

sudheer3214... Ale beta ziva ap malayalam bi bol lete ho.

jibin.baluzSoo cute... How did she learn the song 'Ambalappuzhe'?

akshay_nostilo_hacker... How did she learn the malayalam song...

mohd_anwer... How did she learn ?? Unbelievable

vittz_23... How ???Kon sikhaya itna saaf Malayalam ????

gareers.ethereal... How did she learn this ! Please explain

