'बिग बैंग थ्योरी' में उड़ा इंडियन प्लेयर्स का मजाक, एक्टर ने कहा-हार्दिक पांड्या का चेहरा...

अमेरिका के मशहूर टीवी शो 'द बिग बैंग थ्योरी' के ताजा एपिसोड में भारतीय क्रिकेटरों का मज़ाक उड़ाया गया है। शो में भारतीय मूल के स्टार कुणाल नय्यर अपने एक दोस्त हॉवर्ड वोलोविट्स के साथ मिलकर पांड्या, जडेजा, और अश्विन का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

ASIA CUP U-19: भारत हुआ उलटफेर का शिकार, इस कमजोर टीम से मिली हार

इस सीरीज का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिकी निवासी राज अपने विदेशी दोस्त को क्रिकेट मैच दिखाने के लिए एक बार में लेकर जाता है।

एक सीन में कुणाल अपने सह-कलाकार को समझाते हैं कि 'मैच में ये रविचंद्रन अश्विन हैं, वो बहुत शानदार हैं। वो हार्दिक पंड्या का चेहरा भुवनेश्वर कुमार जैसा बना देता है।' जिसके जवाब में हॉवर्ड कहते हैं कि सभी नामों को एक साथ मत लो।

Raj to Howard: That's Ravichandran Ashwin, he's amazing. He makes Hardik Pandya look like Bhuvaneshwar Kumar!



Sathya Nadella's favourite cricketer features in #BigBangTheory today. @ashwinravi99 taps into the US market & fast becoming a global commodity! #AalaporanThamizhan pic.twitter.com/3t0vkHLYN7