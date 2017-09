लंका फतह के बाद गाड़ी में सवार हुई टीम इंडिया, ट्विटर पर यूं उड़ाया गाड़ी का मजाक

कोलंबो में खेले गए टीम इंडिया ने श्रीलंका को पांचवें और आखिरी वनडे में 6 विकेट से मात देकर पांच मैचों की वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ही श्रीलंका का उन्हीं की धरती पर वनडे सीरीज में 5-0 से हराने के बाद इंडिया ऐसा करने वाली पहली टीम में शुमार हो चुकी है।

मैच के बाद टीम इंडिया की खुशी देखने लायक थी। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में गाड़ी तोहफे में मिली। जिसके बाद पूरी टीम ही गाड़ी पर सवार होकर ग्राउंड में चक्कर लगाते नजर आए। श्रीलंका को मात देने के बाद टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों तरफ से गाड़ी को कवर करके ट्रॉफी को गाड़ी की छत पर रख दिया। गाड़ी की कमान टीम के पूर्व कैप्टन धौनी के हाथ में थी। गाड़ी में सवार टीम की यह फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, तो एकदम से ट्रॉल होने लगीं। ट्विटर यूजर्र ने न जाने किस-किस से टीम की गाड़ी की तुलना कर डाली।

What a journey @msdhoni :') I'm sure this will bring back many memories for you as well! pic.twitter.com/t1R15gvjV2