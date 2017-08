INTERVIEW: टीम विराट ने बड़े नामों वाली टीमों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं: शास्त्री

भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विराट कोहली की कप्तानी वाली मौजूदा टीम ने अतीत की उन कई टीमों से अधिक उपलब्धियां हासिल की है जिनमें बड़े-बड़े नाम शामिल थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शास्त्री ने कहा कि, 'यह भारतीय टीम दो साल से साथ है और अब पहले से ज्यादा अनुभवी हो चुकी है। इसने बहुत कुछ ऐसा कर लिया है जो अतीत की भारतीय टीमें और कई बड़े नाम अपने करियर में नहीं कर सके। मसलन श्रीलंका में 2015 में सीरीज जीतना इनमें से एक है।'

कोहली की अगुवाई वाली टीम ने 2015 में 22 साल बाद यहां टेस्ट सीरीज जीती थी। इतना ही नहीं शास्त्री ने कहा, 'भारत के कई बड़े खिलाड़ी यहां 20 साल से खेलते आ रहे हैं और कई बार श्रीलंका आए होंगे लेकिन कभी यहां सीरीज पर कब्जा नहीं कर सके। लेकिन अभही की टीम ने ऐसा कर दिखाया है। मौजुदा टीम ने ऐसा बहुत कुछ किया है जो पहले कई भारतीय टीमें नहीं कर सकी। खासतौर से विदेश में जाकर सीरीज अपने नाम करना।

