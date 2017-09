IPL RIGHTS: अब स्टार इंडिया पर दिखेगा आईपीएल, सोशल मीडिया पर सेट मैक्स का जमकर उड़ाया मजाक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के टेलीविजन और डिजिटल अधिकारों को 16,347 करोड़ रुपये में स्टार इंडिया को बेच दिया है। क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन डील हासिल करने के बाद स्टार इंडिया के पास यह राइट्स 2018 से लेकर 2022 तक रहने वाले हैं। साल 2008 में सोनी पिक्चर्स ने 8200 करोड़ रुपये की बोली के साथ इन राइट्स पर कब्जा कर लिया था।

इतनी बड़ी खबर थी कि सोशल मीडिया पर इसका चर्चा होना लाजमी था। आईपीएल के राइट्स की नीलामी होते ही सोशल मीडिया पर #iplmediarights ट्रेंड करने लगा। और देखते ही देखते इनकी चर्चा मजाक में बदल गई। लोगों ने सोनी पिक्चर्स को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों की इस डील के बाद सोनी पिक्चर्स और सूर्यवंशम की खूब मजाक उड़ाई गई। आईए डालते हैं लोगों के ट्वीट्स पर एक नजर-

Star Sports bags the #IPLmediaRights . Meanwhile, Sony Max retains the rights of Sooryavansham.

Sony Max and Sooryavansham are like married couple- 7 janam ka saath. Now, even BigB has to pay royalty to Max to use brand Sooryavansham.