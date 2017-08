BCCI से नराज श्रीसंत बोले-मैं भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं

एस श्रीसंत पर लगा आजीवन बैन हटाने के खिलाफ अपील करने के बीसीसीआई के फैसले के बावजूद इस तेज गेंदबाज ने अपने क्रिकेट में वापसी का भरोसा जताया।

बीसीसीआई ने 34 साल के इस तेज गेंदबाज के ऊपर लगा आजीवन बैन हटाने के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करने का फैसला किया है।

नाराज श्रीसंत ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, 'बीसीसीआई मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी आजीविका वापस मांग रहा हूं। यह मेरा अधिकार है। तुम लोग भगवान से ऊपर नहीं हो। मैं फिर खेलूंगा।'

@bcci I'm not begging ,I'm asking to give my livelihood back .its my right. U guys are not above God. I will play again..🏏✌🏻💒👍🏻



उन्होंने आगे एक और ट्वीट किया और लिखा, 'बीसीसीआई ये जो आप किसी के साथ सबसे बदतर चीज कर रहे हो और वह भी उसके साथ जो एक बार नहीं बल्कि बार बार निर्दोष साबित हुआ हो। नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो।'

C mon @bcci this is worst u can do to anyone that too who is proven innocent not just once but again and again..don't know why u doing this?