अमरनाथ अटैक: वीरू से लेकर कुंबले तक, हमले पर इन सेलेब्स ने भी दिए रिएक्शन

अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए हमले के बाद खेल जगत में भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले जैसे टॉप क्रिकेटर्स के अलावा रेसलर योगेश्वर दत्त और ओलंपिक विनर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी हमने की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की है।

Deep condolences to family of those killed on pilgrimage of #AmarnathYatra

Requires shamelessness of another level 2 kill innocent pilgrims