गांगुली को 45वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, सहवाग बोले- ' आज जो भी हूं...'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आज उनके 45वें जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले बधाई देते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो।

A very Happy Birthday to @SGanguly99 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 8, 2017

गांगुली के पूर्व साथी खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने भी उन्हें बधाई दी।



तेंदुलकर ने लिखा, आपके साथ खेलना खुशी की बात रही। जन्मदिन मुबारक हो ।

#HappyBirthdayDada! It was always a pleasure to play with you, @SGanguly99! Have a good one! pic.twitter.com/CcG75sqJH4 — sachin tendulkar (@sachin_rt) July 8, 2017



सहवाग ने तेंदुलकर और गांगुली के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, आप उसी तरह से भारतीय ध्वज को ऊंचा लहराते रहे, जैसे आपने लाडर्स पर कमीज लहराई थी।

HappyBirthdayDada @SGanguly99.

May you keep on helping India wave our flag high,just like u waved ur shirt at Lords pic.twitter.com/2ohxDlIKT5 — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2016

उन्होंने आगे लिखा, टेस्ट क्रिकेट में मेरी सफलता आपसे मिले सहयोग के वजह से है।

Whatever success I could achieve in Test Cricket,I truly attribute it to the wonderful support you gave me @SGanguly99 . #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/wJJRvL6g90 — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2017



हरभजन ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो दादा। आप हमेशा से प्रेरणास्रोत और असली हीरो रहे। गॉड ब्लेस यू।

#HappyBirthdayDada! You've always been an inspiration and a true hero. Have a great one, @SGanguly99 🎉🎉 God bless you 😇 #Topman 🙏 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 8, 2017



युवराज सिंह ने लिखा, सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई । खूब सारा प्यार दादी ।

Wishing dearest @SGanguly99 many happy returns of the day lots of love dadi. pic.twitter.com/aayhy5VFWa — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 8, 2017



आईसीसी ने गांगुली को बधाई देते हुए लिखा, भारत के सबसे उम्दा क्रिकेट सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई। उनके करियर की आपकी सबसे पसंदीदा याद कौन सी है।

Happy Birthday to one of India's finest cricketers, Sourav Ganguly! 🇮🇳



What is your favourite memory from his career? pic.twitter.com/ufGXZVl91e — ICC (@ICC) July 8, 2017



बीसीसीआई ने लिखा, जन्मदिन की बधाई। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो।