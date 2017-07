आपने सुना! अनुराग ठाकुर को गांगुली बोले- भारतीय क्रिकेट को आपकी जरूरत

भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपना 45वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान दादा को बधाईयों का तांता लग गया था। इस दौरान बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर बधाई देते हुए लिखा, 'डियर सौरव गांगुली जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। आप जैसे लोग युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करते रहें।'

Dear @SGanguly99 birthday 🎉 greetings! Wish you a lovely time w/ friends & family, may you continue to inspire our budding cricketers! pic.twitter.com/BS1K5DvCyP