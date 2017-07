SHAME! तेंदुलकर की 'टेरर अटैक' ट्वीट का इंडियन शूटर ने उड़ाया मजाक, लोगों ने शूटर की बोलती की बंद

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट फैन्स ने भगवान का दर्जा दे रखा है, इसलिए जब भी कोई उनकी आलोचना करता है, उनके समर्थन में फैन्स का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को हुआ। तेंदुलकर ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से पीड़ितों के लिए संवेदना भरा ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर भारतीय शूटर जॉयदीप कर्माकर ने तेंदुलकर का मजाक उड़ाया।

फिर क्या था, लोगों ने जमकर जॉयदीप को कोसा। शूटर जॉयदीप ने तेंदुलकर की ट्वीट में उनकी अंग्रेजी ग्रामर और भारत रत्न बनाए जाने को लेकर निशाना साधा।

अमरनाथ यात्रियों पर सोमवार को आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद तेंदुलकर ने ट्वीट किया था, 'Deeply disturbed by the terror attack on #AmarnathYatra pilgrims. Thoughts and prayers go out to all the victims and their families.'

Deeply disturbed by the terror attack on #AmarnathYatra pilgrims. Thoughts and prayers go out to all the victims and their families. — sachin tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2017

आगे की स्लाइड में पढ़ें जॉयदीप ने इस ट्वीट का क्या जवाब दिया...