विवादों में शोभा डे: महिला क्रिकेटर्स पर कमेंट करना पड़ा भारी, यूजर्स बोले-'क्या मैडम आज फिर...'

अपने विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली फेमस राइटर और पत्रकार शोभा डे एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। जिसकी वजह है उनका कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट जो उन्होंने इंडियन वुमंस टीम के लिए किया हैं। शोभा ने अपने अकाउंट पर लिखा- 'हे भगवान! प्लीज हमारी शानदार महिला क्रिकेटर्स को घटिया कमर्शियलाइजेशन और लालच से बचाना, जिसने हमारी पुरूष टीम के ज्यादातर लड़कों को बिगाड़ दिया है।' कहना न होगा कि इस ट्वीट के जरिए शोभा ने इंडियन मेल क्रिकेटर पर भी निशाना साधा है।

शोभा का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनके इस कमेंट से नाराज है और वो यूजर्स के गुस्से का शिकार भी हो रही हैं। लोग उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। क्रिकेट फैन्स ने उन पर निशाने साधते हुए कहा है कि वो सोच-समझकर बोले। कई फैन्स ने उनसे पूछा, 'क्या मैडम आज फिर नशे में होकर लिख रही हो।' वहीं कई ने उनसे इस टॉपिक पर कमेंट नहीं करने के लिए कहा।

Oh Lord! Please protect our amazing women cricketers from crass commercialisation and greed that has ruined most of our Boys in Blue.