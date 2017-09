EMOTIONAL MESSAGE: पत्नी की सर्जरी से पहले शिखर ने शेयर की फोटो, खुद को बताया...

इंडिया-ऑस्ट्रेलिया मैच की शुरूआत से पहले ही टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका है। पांच मैचों की इस सीरीज में टीम के ओपनर तीन मैचों में नजर नहीं आएंगे। शिखर धवन को फिल्हाल तीन मैचों से दूर रखा गया। इसका कारण धवन की फिटनेस नहीं, बल्कि उनकी पत्नी की फिटनेस है। जी हां, आपको बता दें कि धवन की पत्नी की तबियत ठीक नहीं है और ऐसे में धवन उनके साथ रहना चाहते हैं।

Glad to be here with my wife. Will be her strength at this moment of time. hope surgery is going to go well in the coming few days.💪💪🤗🤗 pic.twitter.com/nfAtAQlMAg