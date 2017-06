वॉर्न ने दी सफाई: BCCI की खिल्ली उड़ाने पर बोले, मजाक में कही बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश...

चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के नए कोच के लिए इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोच पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न ने कहा था कि बोर्ड के बस में नहीं है कि वो वॉर्न को कोच बना सकें। शेन वार्न ने अब अपने बयान पर सफाई दी है।

शेन वॉर्न ने कहा है कि भारत कोच के रूप में उन्हें भुगतान नहीं कर सकता उनकी इस मजाकिया टिप्पणी को बढ़ा चढ़कर पेश किया गया। वॉर्न मीडिया की उस रिपोर्ट के संदर्भ में प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उनके हवाले से कहा गया था, मैं काफी महंगा हूं, मुझे नहीं लगता कि वे मुझे भुगतान कर सकते हैं।

वॉर्न ने ट्विटर पर लिखा, भारतीय कोचिंग पद के संदर्भ में। मैं लिफ्ट में था और पूछा गया कि क्या मैं दावेदारी पेश करूंगा। मैंने कहा कि भारत मुझे भुगतान नहीं कर पाएगा। मजाक किया।

Re Indian coaching position. I was in a lift & was asked if I would put my hat in the ring I said "India can't afford me" tongue in cheek !



वॉर्न ने कहा, विराट कोहली और मैं एक साथ अच्छा काम करते। एक बयान के रूप में इसे गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, काफी निराशाजनक पत्रकारिता। यह पहली बार नहीं है कि वार्न का नाम भारत के कोच पद से जुड़ा है।

Ps re @imVkohli & I would work well together as a quote, this is totally made up. I never said that to anyone, very disappointing journalism