WOW! गंभीर के इस नेक काम के फैन हुए शाहरुख, कहा- मैं भी...

इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर इन दिनों सोशल वर्क से भी नाम कमा रहे हैं। हाल ही में गंभीर ने अपने फाउंडेशन के जरिए गरीबों को मुफ्त में भोजन देने का काम शुरू किया है। उनके इस सोशल वर्क पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है और ये भी कहा है कि वो अपने कप्तान के इस नेक काम में उनका साथ देंगे।

गौतम गंभीर आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान हैं और शाहरुख इस टीम के मालिक हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। शाहरुख ने ट्वीट में लिखा है कि Let me know my Captain how I can be of use to ur initiative. Bless u. शाहरुख के इस ट्वीट के बाद गौतम गंभीर ने जवाब देते हुए लिखा है कि बहुत धन्यवाद भाई। आप जीजीएप के हर काम में लगातार मेरी मदद करते रहे हैं। मैंने आपसे विनम्र होना सीखा है।

Let me know my Captain how I can be of use to ur initiative. Bless u https://t.co/ZD5ewpc3gJ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 1, 2017