क्या बात! 15 सालों में पहली बार ट्रेन से कहां पहुंचे सौरव गांगुली

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 15 साल में पहली बार ट्रेन की यात्रा करने के बाद आज बालुरघाट में अपनी आठ फीट उंची प्रतिमा का अनावरण किया।

जब वो बालुरघाट के विकास मैदान में पहुंचे वहां उनके हजारों फैन्स ने उनका स्वागत किया। गांगुली ने ट्वीट करके लिखा, "दक्षिण दिनाजपुर में सिर्फ इंसान ही इंसान दिख रहे हैं।"

At dakhin Dinajpur ..just human heads pic.twitter.com/IunpYbMF44

गागुंली ने शनिवार सुबह मालदा में पदाटिक एक्सप्रेस ली, उन्होंने कहा, "मैंने 2001 के बाद पहली बार ट्रेन में यात्रा की। यह करीब 15 साल बाद हुआ।"

इसके बाद उन्होंने बालुरघाट में अपनी प्रतिमा के साथ फोटो लेकर ट्वीट भी किया और लिखा "यह बिल्कुल मेरी तरह दिखता है।"

Looks like me ...😀😀 pic.twitter.com/ka4VHJl9ow