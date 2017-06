LOL! सानिया ने पाक फैंस का उड़ाया मजाक, भारतीय टीम को नए अंदाज में किया सपोर्ट

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले यानी फाइनल में टीम इंडिया के हार के बाद सानिया ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम बल्कि भारतीय हॉकी टीम का भी सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, सानिया ने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान फैंस का मजाक भी उड़ाया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के हारने के बाद सानिया मिर्जा ने भारत के सपोर्ट में ट्वीटर पर ट्वीट किया। हालांकि पाक खिलाड़ी शोएब मलिक की पत्नी होने के बावजूद भी सानिया हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट करती रहीं है और रविवार को भी यह साफ देखने को मिला।

सानिया ने क्या किया ट्वीट

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए बधाई दी। सानिया मिर्जा ने ट्वीट कर लिखा कि भारत क्रिकेट में हार गया लेकिन हॉकी में जीतने के लिए बधाई। पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए बधाई। खेल सबकुछ बराबर कर देता है। इसके बाद सानिया मिर्जा के इस ट्वीट पार हजारों लोगों की प्रतिक्रिया भी आई।

🇮🇳 lost the cricket but won in hockey against 🇵🇰 Congratulations Team India and congratulations Team Pakistan 🇵🇰 sport is a great leveller!