SLvPAK: सानिया की शुभकामनाएं भी नहीं आई काम, शोएब मलिक 11 रन बनाकर आउट

चैम्पियंस ट्रॉफी में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कार्डिफ में मैच खेला जा रहा है, जिसे देखने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी आईं। लेकिन सानिया की भी शुभकामनाएं शोएब के काम नहीं आईं और वो 11 रन बनाकर आउट हो गए।

बता दें कि शोएब आज अपना 250वां वनडे खेले हैं। बता दें कि सानिया खुद इंग्लैंड में हैं और पिछले एक हफ्ते से शोएब के साथ कुछ समय बिता कर काफी खुश हैं।

