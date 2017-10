जीवा के जन्म की खुशी धौनी से पहले साक्षी ने इस क्रिकेटर को दी थी, जानें पूरा मामला

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की बेटी जीवा धौनी क्यूट स्टार किड्स में शुमार है। धौनी और उनकी पत्नी साक्षी सोशल मीडिया पर जीवा की तस्वीर शेयर करते रहते हैं, लेकिन बता दें कि अब तो जीवा का खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है। जी हां, धौनी ने जीवा का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है।

जीवा के इस अकाउंट में आपको जीवा की कई सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी। धौनी और साक्षी के लिए जीवा बहुत ही स्पेशल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवा के जन्म की खुशखबरी साक्षी ने धौनी से पहले किसी और क्रिकेटर को दी थी। बता दें कि वो क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि सुरेश रैना हैं।



When @msdhoni becm a father arnd 2015 World Cup, he wasn’t carryg a mobile. His wife sent an SMS thru @ImRaina to inform him! #RajdeepsBook