सचिन जिनके हैं लाखों फैन, वो खुद हैं इस सिंगर के दीवाने

क्रिकेट के भगवान माने जाते सचिन तेंदुलकर के लाखों दीवाने हैं, लेकिन आज कल सचिन खुद एक सिंगर के दीवाने हुए हैं। दरअसल, सचिन पॉपुलर पॉप संगीत समूह बी गीज के सिंगर बैरी गिब के फैन हैं। सचिन ने रविवार को बैरी को याद करते हुए उनके साथ की अपनी मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

सचिन ने तस्वीर शेयर करने के साथ लिखा, 'जब मैं केवल 4 साल का था, तब स्टेइन अलाइव सॉन्ग रिलीज हुआ था। बैरी गिब आपके गानों ने हमेशा मेरे दिल को छुआ है।'

I was only 4 yrs old when #StayinAlive released. @GibbBarry your songs have always struck a chord with me! pic.twitter.com/SJ6kSoDxPV