WOW:रिमोट तोड़ने वाले इस खास फैन का यह सपना पूरा करेंगे सचिन तेंदुलकर

कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा शो है जहां कई लोगों के सपने साकार होते हैँ। यहां ना सिर्फ लोग पैसे जीतते हैं बल्कि ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं। एक शख्स की ऐसी ही ख्वाहिश पूरी करते हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने उनसे जल्द मिलने का ऐलान ट्विटर पर किया है।

सचिन तेंदुलकर इस फैन से मिलने के लिए क्यों बेताब हैं, ये सवाल मन में जरूर उठ रहा होगा। हम आपको बताते हैं कि इस फैन ने ऐसा क्या कमाल किया कि बल्लेबाजी के बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम रखने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनसे मिलने की मंशा जाहिर की।

दरअसल, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में राजूदास राठौड़ नाम के एक व्यक्ति को हॉट सीट पर खेलने का मौका मिला।

राजूदास ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बताया कि वो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने ने सचिन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शो में बताईं। सचिन को ये बातें इतनी पसंद आईं कि उन्होंने ट्विटर पर राजूदास का वीडियो शेयर किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा खेला, आपकी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई है और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा।

Well played, Rajudas Rathod! Aapki baatein sun kar kaafi mazza aaya! I hope you didn’t break more remotes😉 Promise we'll meet soon! @KBCsony pic.twitter.com/e31iW016yV