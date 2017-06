इंडियन वुमन क्रिकेट: सचिन-वीरू का जबरदस्त ट्वीट, पढ़कर आप भी होंगे खुश

भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों ने महिला राष्ट्रीय टीम की प्रशंसा के पुल बांधे जिसने आईसीसी महिला विश्व कप में जीत से अपना अभियान शुरू किया। भारत ने मेजबान इंग्लैंड पर 35 रन से आसान जीत दर्ज की, जिसमें शीर्ष क्रम की बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया।

सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा?

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टवीट किया कि एकता बिष्ट ने एक अहम रन आउट किया। मोना मेशराम का रन आउट करना भी इतना बुरा नहीं था। भारतीय टीम इसी तरह खेलती रहो। इससे पहले उन्होंने लिखा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन। इसे जारी रखो मंधाना, पूनम राउत और मिताली राज। दीप्ति शर्मा द्वारा शानदार रन आउट। भारत के लिये यह निश्चित रूप से मैच बदलने वाला था।

Superb batting performance by the @BCCIWomen's team! Keep it up @SmritiMandhana, Poonam Raut and @RajMithali